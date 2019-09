Al lavoro per ripulire il Garilli, il bel gesto dei tifosi del Piace

Anche i tifosi del Piace al lavoro per rendere più accogliente il Garilli.

Soltanto dieci giorni fa sul nostro sito, grazie ad alcune foto inviateci da un lettore (qui sotto l’ingresso per la Curva Nord), nelle zone adiacenti allo stadio documentavamo una situazione di generale degrado e trascuratezza, caratterizzata da sporcizia diffusa, stato della pavimentazione a ridosso delle biglietterie precario (con buche e avvallamenti), segnaletica orizzontale sbiadita e vegetazione sui marciapiedi.

Almeno per quanto riguarda lo sporco qualcosa si è però mosso: a dare il buon esempio sono stati i tifosi che, come raccontano alcuni scatti postati sulla pagina facebook del Piacenza, armatisi di scope e sacchetti per l’immondizia si sono messi in moto per pulire e riqualificare diverse zone dello stadio inutilizzate, ed in particolare la Curva Nord.

Un bel gesto, a cui ci si augura possano seguirne altri da chi di dovere per risolvere anche le altre situazioni di degrado.