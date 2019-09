Alla dottoressa Aschieri (Progetto Vita) il premio Safety Leadership Award

Daniela Aschieri ambasciatrice di sicurezza.

La cardiologa piacentina, presidente di Progetto Vita, ha ricevuto il premio Safety Leadership Award, per il suo impegno nel promuovere al defibrillazione precoce di comunità in Italia e in Europa.

La premiazione si è tenuta a Milano, in occasione di ILS (Italia Loves Sicurezza) Ambassador Day organizzato da Fondazione LHS.