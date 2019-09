Ancora spaccio ai giardini di via Calciati, un arresto e una denuncia

Via Calciati a Piacenza, altro arresto per spaccio di droga. Questa volta le manette sono scattate ai polsi di due due uomini di origini nigeriane, di 29 e 31 anni, fermati dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante.

Il fatto è accaduto nella prima serata di domenica. La coppia, monitorata dai militari in quel momento impegnati in un servizio per prevenire lo spaccio di droga, era seduti su una panchina nei giardini tra via Calciati e largo Erfurt. Ad un tratto un 54enne piacentino è stato visto avvicinarsi ai due e, dopo aver scambiato poche battute, ha consegnato loro una banconota ricevendo in cambio un piccolo involucro.

I militari della Levante sono immediatamente intervenuti: hanno fermato i tre e recuperato l’involucro, che conteneva quasi 3 grammi di marijuana. I due stranieri sono stati perquisiti: uno – spiegano i carabinieri – aveva una banconota da 100 euro, somma ritenuta provento di spaccio, l’altro aveva denaro contante, probabilmente l’”incasso” della giornata.

Il 29enne è stato denunciato per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 31enne che materialmente aveva ceduto la droga sono scattate le manetta: comparirà in tribunale per il rito direttissimo. L’acquirente 54enne è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.