“Anagrafe Nazionale, quattordici Comuni piacentini non hanno ancora aderito”

“Ci sono ancora 14 Comuni della provincia di Piacenza che non hanno aderito all’importante opportunità messa in atto dal Governo, e dal MoVimento 5 Stelle in particolare, di iscrizione all’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Ad oggi sono, infatti, più di 45 mila i cittadini piacentini dei Comuni di Castel San Giovanni, Rivergaro, Cadeo, Bobbio, Alta Val Tidone, Calendasco, Pianello Val Tidone, Agazzano, Farini, Besenzone, Morfasso, Coli, Piozzano e Ottone che non beneficiano di questo innovativo e utile servizio che consente, tra l’altro, di velocizzare e snellire il lavoro degli uffici comunali”.

Lo annuncia in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Davide Zanichelli. “L’ANPR – spiega – è un servizio per tutti i comuni italiani che mira a raggruppare le ottomila anagrafi comunali in una sola anagrafe, guadagnando in efficienza e risparmiando soldi ed energia. Con ANPR, infatti, i Comuni potranno dialogare tra loro in maniera veloce con un’unica fonte di dati per i cittadini, idonea a consentire a questi ultimi di ottenere vantaggi importanti quali per esempio la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato, nonché anche la possibilità di ottenere certificati da un portale unico. L’obiettivo è proprio quello di ottimizzare il tempo e automatizzare le procedure relative ai dati anagrafici nazionali”.

Ci sono ancora dei Comuni della provincia di Piacenza – continua il deputato – che non hanno aderito a questa importante iniziativa e per questo ho ritenuto opportuno inviare una lettere ai Sindaci per invitarli ad aderire, entro la fine dell’anno. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2019 ed è importante partecipare per aumentare il numero dei Comuni aderenti”.

“Proprio per incentivare questo processo – sottolinea Zanichelli -, la Funzione Pubblica aveva previsto un bando che eroga contributi ai Comuni aderenti; infatti, per i Comuni che migreranno all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente entro il 31 dicembre 2019, sono previsti dei contributi finanziari messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica tramite i fondi Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. I 14 milioni di euro previsti saranno distribuiti ai Comuni in base alla loro classe demografica, con uno stanziamento che varierà da 1.000 a 7.000 euro a Comune, a seconda del numero di residenti”.

“Va infine ricordato che i soggetti promotori dell’ANPR, a garanzia della serietà del progetto, sono il Ministero dell’Interno, AgID, Istat, Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) in rappresentanza dei Comuni, Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis) per le Regioni, Sogei in qualità di partner tecnologico. Per iniziare la procedura di iscrizione del Comune in ANPR bisogna semplicemente collegarsi al sito anpr.interno.it e procedere con la registrazione”.

“L’auspicio – conclude il parlamentare – è che i Sindaci provvedano entro la scadenza a registrarsi all’ANPR al fine di permettere ai loro cittadini di far parte dell’Anagrafe Nazionale e di beneficiare di tutti i vantaggi ad esso connesso”, conclude Zanichelli”.