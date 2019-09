Arrestato nella notte per favoreggiamento l’amico di Sebastiani

E’ stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento Silvio Perazzi, l’amico di Massimo Sebastiani, padre della sua ex compagna.

“Nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi – recita la nota dei carabinieri di Piacenza – è stato tratto in arresto in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi”.

Perazzi è il proprietario della casa di Costa di Sariano, nei dintorni della quale è stato individuato Sebastiani dai carabinieri nella tarda mattinata di sabato.

A casa dell’uomo Sebastiani era passato anche nel pomeriggio di domenica 25 agosto, dopo il pranzo con Elisa Pomarelli.

Il fermo è stato eseguito nelle scorse ore, mentre l’accusa di favoreggiamento era già stata emessa nella giornata di sabato.

L’avvocato Paolo Fiori, che difende Perazzi, era presente a Sariano sabato pomeriggio sul luogo del ritrovamento del corpo e ai cronisti aveva dichiarato l’estraneità alle accuse del suo assistito.

