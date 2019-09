“Arte in circolo” nel weekend a Palazzo Farnese

Il Gruppo Giovani dell’associazione Piacenza Musei, grazie alla collaborazione organizzativa del Comune di Piacenza e in collaborazione con l’associazione 18-30 e gli Amici dell’Arte, organizza la quinta edizione di “Arte in circolo” per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, a Palazzo Farnese.

Si partirà alle ore 10 di sabato con l’esposizione organizzata dal collettivo di architetti “Una nuova generazione” e con una conferenza tenuta in collaborazione con l’Ordine degli Architetti. Sabato sera, dalle ore 21 fino alle 24, le porte di Palazzo Farnese si apriranno per una serata all’insegna della musica e dell’arte, durante la quale il noto artista Fabio Guarino si cimenterà in una performance di live painting nel cortile del Palazzo.

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 10, verranno aperti in via eccezionale i sotterranei di Palazzo Farnese, dove sarà organizzata una mostra artistica a cura di sei tra pittori e fotografi.

Al termine della giornata si svolgerà la prima edizione del Premio istituito dalle associazioni Piacenza Musei, 18-30 e Amici dell’Arte, dal titolo “La cultura che piace”: una simbolica premiazione, con cui si vogliono gratificare le personalità che si sono particolarmente distinte in ambito culturale. Per l’occasione verranno premiati il dottor Stefano Pronti, vicepresidente di Piacenza Musei, già direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese e Francesco Clapis, noto artista italiano.

In entrambe le giornate saranno istituite visite guidate sulla storia e sugli intrighi di Palazzo Farnese a cura di Piacenza Musei e degli Amici dell’Arte. La partecipazione è libera e gratuita.