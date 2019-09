Artisti emergenti protagonisti a Rivergaro con la quinta edizione del “Premio Diara”

Il paese di Rivergaro (Piacenza) continua a dimostrare interesse ed attenzione per l’arte. E’ pronta a partire a breve la quinta edizione del “Premio Diara”, iniziativa che – secondo le parole degli organizzatori – “ha l’intento di creare continuità, un bisogno di diffusione e di contagio, una ricerca nel territorio di artisti emergenti da scoprire e incoraggiare.

La mostra si apre il 7 settembre in Auditorium a Rivergaro (Casa del Popolo), dove dalle ore 10 saranno esposte tutte le opere in concorso.

Sarà visitabile anche domenica 8 settembre, dalle ore 10, e a seguire, alle ore 18, ci sarà poi la premiazione delle opere selezionate da una giuria qualificata.

Si chiude con il finissagge.

“L’arte – commentano ancora gli organizzatori – è un impulso che riflette l’interiorità di un essere umano, un’artista ci consente di addentrarci nella profondità del suo pensiero, esaltando e trasportando il proprio linguaggio in modo individuale. Non esiste un singolo linguaggio artistico, o un criterio di giudizio che possa stabilire in modo inequivocabile quanto di “artistico” ci sia in un’opera. Ecco perché la scelta di non dare un tema o una tecnica: ogni artista presenterà l’opera che più lo rappresenta; l’arte è una percezione inafferrabile e intuitiva, spesso stupisce perché annienta le regole dove l’artista fissa lo sguardo oltre il visibile, oppure ci presenta virtuosismi, trasporto nel colore, sguardi e immagini palpabili. Sarà per questo ancora una volta una carrellata di opere uniche e inedite”.