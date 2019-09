Assigeco, al via la campagna abbonamenti “Il pubblico sarà l’arma in più”

Il locale Baciccia di Piacenza ha ospitato la presentazione della Campagna Abbonamenti 2019/2020 “Proud to Share” di UCC Assigeco Piacenza.

Nel corso della conferenza stampa hanno preso la parola il General Manager Andrea Bausano, il Coordinatore Generale Vittorio Boselli, coach Gabriele Ceccarelli e capitan Francesco Ihedioha.

Ecco le loro dichiarazioni.

Andrea Bausano, GM UCC Assigeco Piacenza: “Innanzitutto vogliamo ringraziare il Baciccia per aver ospitato questa nostra serata. Questo sarà il quarto anno della realtà UCC Assigeco Piacenza, sottolineato dal nostro hashtag trainante #Assigeco4You. La nostra intenzione è quella di seguire il claim della nostra campagna abbonamenti “Proud to Share” – orgogliosi di condividere – non solo sul campo ma anche al di fuori di esso attraverso le partnership con i vari sponsor, le emozioni con il nostro Settore Giovanile e il rapporto sempre più stretto con i tifosi”.

Vittorio Boselli, Coordinatore Generale UCC Assigeco Piacenza: “Porto il saluto del Presidente Curioni. Questo è un momento importante che fissa il rapporto con i tifosi.

Andare a vedere una partita al palazzetto non è come andare al cinema, dove si vedono attori e film sempre diversi. Qui si vogliono ritrovare degli amici vivendo insieme il gusto delle emozioni di questo meraviglioso sport. L’anno scorso abbiamo tutti avuto la sensazione che sia scoccata una scintilla con i tifosi, merito anche del gruppo organizzato Assigeco Piacenza Nation. Alla squadra abbiamo chiesto di dare qualcosa in più rispetto all’anno scorso, speriamo che anche i tifosi continuino a crescere e che ci stiano ancora più vicini”.

Gabriele Ceccarelli, head coach UCC Assigeco Piacenza: “Abbonarsi è un atto di fede. Sentiamo la fiducia dei tifosi e questo comporta sempre maggiori responsabilità da parte nostra. L’ultima stagione non è stata spettacolare ma ricca di emozioni. Adesso ci attende una nuova sfida, la squadra vuole compiere un passo in avanti e abbiamo grande fiducia che il nostro pubblico ci seguirà”.

Francesco Ihedioha, capitano UCC Assigeco Piacenza: “Parlo anche a nome dei miei compagni. Quest’anno vogliamo dare ancora di più in campo, cercheremo di raccogliere più risultati rispetto all’anno scorso. Ci aspettiamo che il pubblico sia la nostra arma in più”.

Alla conferenza stampa di presentazione della Campagna Abbonamenti, ha fatto seguito una cena della squadra con i tifosi accorsi in buon numero al locale piacentino. Durante la serata alcuni tifosi si sono cimentati in gare di tiro con premi, messi in palio dalla società, come sciarpe targate Assigeco Piacenza e l’ambitissimo Abbonamento Numero 1.

Questo il listino dei prezzi degli abbonamenti nei vari settori:

CURVA

Intero: € 125

Prelazione: € 100

Ridotto: € 90

Under 20: € 50

Promo Family UCC: € 150

TRIBUNA SILVER

Intero: € 160

Prelazione: € 130

Ridotto: € 110

Under 20: € 75

Promo Family UCC: € 185

TRIBUNA GOLD

Intero: € 210

Prelazione: € 175

Ridotto: € 175

Promo Family UCC: € 270

OMAGGIO: gli Under 11 entrano gratis.

RIDOTTI: Over 65, donne, studenti, universitari, genitori tesserati UCC, iscritti Assigeco Piacenza Nation.

PROMO FAMILY UCC: prezzo totale di 2 abbonamenti riservati ai genitori degli atleti tesserati UCC.

L’abbonamento può essere sottoscritto a:

Piacenza: CAFFE’ BATTISTI, Largo Battisti 15

Piacenza: BIRRERIA CHRISTIANIA – Via Raineri 29/A

Piacenza: CAFFE’ COLOMBO – Via Cristoforo Colombo 23/A

Codogno: PALACAMPUS, via Papa Giovanni XXIII, 44

Quando:

Dal 2 settembre al 6 ottobre dalle ore 15 alle ore 18. La prelazione, valida per i vecchi abbonati, è attiva da lunedì 2 settembre a sabato 14 settembre.

INFO

Tel: 0377.34668

Email: segreteria@assigecobasket.it

Ulteriori dettagli e tutti i benefit riservati agli abbonati su www.uccassigecopiacenza.it.