Assigeco, buone risposte dalla prima amichevole di preseason contro Crema

Prima uscita di questa preseason per l’Assigeco Piacenza che ospitava al PalaCampus di Codogno la Pallacanestro Crema dell’ex Andrea Pedroni (ora viceallenatore dei cremaschi), formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie B.

Sono arrivate subito buone risposte per coach Ceccarelli, nonostante le assenze di Jazzmarr Ferguson e di capitan Ihedioha, tenuti a riposo a scopo precauzionale. Si sono già iniziate a vedere le prime giocate e combinazioni, spesso con protagonisti i nuovi arrivati – Rota, Molinaro, Santiangeli e Gasparin – anche se molti meccanismi sono ancora da oliare, come è normale che sia a questo punto della preparazione.

Le ampie rotazioni gestite da coach Ceccarelli hanno permesso di non sovraccaricare eccessivamente i muscoli dei giocatori più esperti consentendo anche di testare l’impatto a livello senior dei più giovani del roster. La partita, dal punteggio azzerato al termine di ogni quarto, ha visto i biancorossoblu prevalere in tre delle quattro frazioni disputate con i seguenti parziali: 20-19, 18-14, 19-15, 15-23. Da segnalare anche la nutrita presenza di pubblico sulle tribune del PalaCampus.

Queste le dichiarazioni di coach Ceccarelli al termine della partita: “La prima amichevole dell’anno è sempre difficile da valutare, un po’ perché dopo due settimane di carichi le gambe sono pesanti e un po’ per il valore degli avversari. Abbiamo messo in mostra grande aggressività in difesa mentre in attacco forse si è abusato eccessivamente del tiro da tre, sintomo delle gambe pesanti, ma ci sta. La volontà era di tenere d’occhio i minutaggi, cercando di non far giocare nessuno più di 25 minuti dando spazio anche ai ragazzi più giovani che dopo due settimane di duro lavoro si meritavano questa possibilità. Ora ci prendiamo questa domenica di riposo per poi ripartire lunedì mattina con quello che sarà un autentico tour de force dato che nei prossimi 13 giorni giocheremo 5 partite tra amichevoli e Supercoppa”

La prossima amichevole è in programma mercoledì 4 settembre, alle ore 18:30, al PalaBanca di Piacenza, contro Bergamo Basket 2014.