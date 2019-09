Assigeco chiude la preseason con la vittoria contro Novipiù (77 – 58)

Buona prova per l’Assigeco Piacenza che chiude la propria preseason con un netta vittoria sulla Novipiù Casale Monferrato (Serie A2, Girone Ovest)

Al PalaBanca finisce 77-58 per i ragazzi di coach Ceccarelli, merito soprattutto di due ottimi quarti centrali nei quali i biancorossoblu hanno concesso solo 15 punti agli avversari.

Sono quattro i giocatori in doppia cifra per l’Assigeco: Gasparin (15), Ogide (13), Santiangeli (11) e Molinaro (10).

Terminata la preseason, l’Assigeco Piacenza è pronta a tuffarsi a capofitto in questa Serie A2 Old Wild West 2019/2020 con l’esordio fissato per domenica 6 ottobre, quando al PalaBanca arriverà la Pompea Mantova.

ASSIGECO PIACENZA – NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO 77-58

(23-23, 21-12, 15-3, 18-20)

Piacenza: Montanari, Ferguson 5, Faragalli 3, Ogide 13, Molinaro 10, Rota 4, Gasparin 15, Piccoli 7, Ihedioha 4, Turini 2, Cremaschi ne, Santiangeli 11, Jelic 3. All. Ceccarelli.

Casale Monferrato: Cappelletti 3, Tomasini 3, Cesana 3, Sirchia 5, Denegri 3, Battistini, Martinoni 13, Sims 5, Galluzzi, Roberts 18, Camara 5. All. Ferrari.

Andrea Centenari (ufficio stampa)