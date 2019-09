Autoscuole, Murelli (Lega) “Risoluzione per non pagare Iva retroattiva”

“La Lega farà di tutto per impedire che il primo atto del governo Conte – “amici delle poltrone” sia quella di far chiudere migliaia di autoscuole a causa del pagamento dell’Iva al 22% su tutte le entrate degli ultimi 5 anni. In provincia di Piacenza, le 29 autoscuole dovrebbero versare – la media nazionale è di 100mila euro – decine di migliaia di euro per i 5 anni anni pregressi. A questi, inoltre, andrebbe aggiunta l’Iva dei primi otto mesi dell’anno. Un salasso ingiustificato”.

Lo afferma la deputata Elena Murelli che ha firmato la risoluzione, presentata dalla Lega alla Camera, “che impegna il Governo ad accogliere e applicare la sentenza europea da oggi in poi (ex nunc) e non in maniera retroattiva (ex tunc) come invece vorrebbero fare i signorsì di Bruxelles”. Murelli sottolinea “che costringere le autoscuole a pagare l’Iva, retroattiva (il che è una follia), vuol dire mettere sul lastrico migliaia di aziende. Quindi, invitiamo il Governo ad applicare l’Iva solo da oggi e senza alcuna sanzione per le imprese”. La pazzia di questa norma prevede, infatti, che “le autoscuole per poter pagare l’Iva dovrebbero contattare i patentati degli ultimi 5 anni e chiedere loro i soldi, ingiusti, di questa nuova tassa. Kafka, in confronto a questi burocrati europei, era un dilettante”.

Infine, per evitare l’anarchia nella preparazione alla guida e il rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati – molti risparmieranno sulle lezioni di guida – abbiamo chiesto “che il governo si impegni a introdurre nuove agevolazioni per le scuole guida conformi ai rilievi sollevati della Corte di giustizia dell’Unione europea”.