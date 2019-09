Avevano 800 grammi di hashish nell’auto: arrestati due uomini in zona stazione

Avevano 800 grammi di hashish pronti ad essere spacciati: due uomini arrestati dai carabinieri di Rivergaro in zona stazione ferroviaria a Piacenza.

E’ successo nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, alle 17 circa. In manette sono finiti due pregiudicati: un 31enne nato in Senegal, clandestino e in Italia senza fissa dimora, e un 57enne piacentino, residente a Podenzano.

I carabinieri erano di pattuglia a Rivergaro per svolgere un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga: monitorando alcune persone hanno notato qualcuno che si apprestavano ad andare a Piacenza, probabilmente per rifornirsi di stupefacenti. Così, nei pressi di piazzale Milano, hanno fermato l’autovettura con a bordo i due uomini: controllati, in uno zainetto, nascosto nel vano anteriore dell’auto avevano 7 panetti di hashish, del peso complessivo di 800 grammi, pronti per essere spacciati.

La droga è stata subito sequestrata e i due arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo le formalità di rito sono stati portati al carcere di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.