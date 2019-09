Avis San Lazzaro, una serata musicale per festeggiare i 40 anni della sottosezione

La sottosezione Avis di San Lazzaro Piacenza festeggia 40 anni di fondazione.

“Un traguardo importante – spiegano i membri del gruppo della sezione di quartiere – per cui sono state programmate tante iniziative organizzate in seno alla parrocchia di San Lazzaro per coinvolgere ed avvicinare i cittadini al dono del sangue. Sorta nel 1979 per volontà di 9 donatori – raccontano -, oggi ha al suo attivo un gruppo di 140 volontari che regolarmente donano sangue, una risorsa importante per la comunità. Per festeggiare la ricorrenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis di San Lazzaro, ha organizzato una serata musicale gratuita venerdì 20 settembre alle ore 21, presso il Salone degli Arazzi a San Lazzaro in Via Emilia Parmense, 71, in cui si esibiranno il coro ANA Valnure ed il Corpo Bandistico Pontolliese”.