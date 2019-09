Azienda piacentina digitalizza Piazza Cavalli e vince il primo premio allo Smau di Bologna

La piacentina Automotive Group premiata dalla Regione Emilia Romagna per il progetto Laser Scan 3D.

Il progetto piacentino “Laser Scan 3D” vince il primo premio del concorso “Qui le idee diventano realtà”, indetto dalla Regione Emilia Romagna Por Fesr 2014-2020, per il miglior spot video nella sezione “innovazione nei servizi”.

Il concorso è stato l’atto conclusivo di un bando per l’assegnazione di fondi regionali destinati all’innovazione delle imprese, al quale ha partecipato anche il progetto tutto piacentino Laser Scan 3D, brand di Automotive Group.

L’azienda di viale dei Mille opera da anni nel settore della progettazione di saloni automobilistici ed immobili legati al settore dell’automotive, collaborando con i principali marchi del settore automobilistico come Peugeot, Citroen, Opel, ed altri.

L’innovazione che l’azienda di viale dei Mille, ha messo in atto, su spinta di Giorgio Riboni e della sorella Paola Riboni, entrambi a capo di questo progetto, consiste nell’acquisizione di kowhow e tecnologie per il rilievo mediante scansione tridimensionale laser, ovvero un sistema che rende possibile l’esecuzione di rilievi, tanto topografici quanto architettonici, in modo molto più preciso e veloce di quanto non avvenga con i metodi tradizionali.

Grazie a Laser Scan 3D, Automotive Group ha inteso predisporsi per allargare il proprio campo operativo ad altri settori come il restauro dei beni architettonici, l’edilizia e l’urbanistica, l’ambito forense ed assicurativo oltre a settori tecnologici e di impiantistica.

Giorgio Riboni, evidentemente soddisfatto per il premio ricevuto ma ancor più per poter utilizzare la nuova tecnologia, ci racconta che: “Per Notre Dame un rilievo laserscan, come quello che ora siamo in grado di fare anche noi, eseguito prima dell’incendio, potrà consentire la ricostruzione fedele dell’edificio.” Ed aggiunge che “per il ponte Morandi di Genova, prima della sua definitiva demolizione, è stato eseguito un rilievo laserscan, che potrà costituire elemento di analisi e persino di prova processuale, data la sua estrema accuratezza.”

La precisione del sistema è quella del millimetro, nell’ambito architettonico.

L’idea di innovare la capacità dell’azienda di fare rilievi in modo accurato e preciso, nasce perché Giorgio Riboni è da sempre attratto dalla tecnologia ed ha voluto in questo modo assecondare la sua voglia di utilizzare metodologie d’avanguardia. In questo caso, la possibilità di poter ragionare in tre dimensioni fin dalle fasi iniziali del progetto è il vero valore aggiunto di questo servizio.

“L’essere stati premiati è un riconoscimento della bontà della nostra idea di innovazione. La strada che abbiamo intrapreso è quella di una semplificazione delle tecniche di rilievo con un livello di precisione decisamente elevato e superiore a quello che si riesce ad ottenere con le tecniche di rilevamento topografico tradizionali.”

Paola Riboni, amministratrice di Automotive group, è anch’essa felicissima del premio ricevuto: “il premio e il finanziamento, seppur in modo parziale, ci consentono di perseguire una visione aziendale che ci porta verso il futuro. Automotive è stata una sorta di ambasciatrice di Piacenza in Regione, ed il premio che ha ottenuto non è solamente un riconoscimento al nostro valore ma anche e soprattutto un riconoscimento alla città. Non a caso nel video vincitore del primo premio abbiamo voluto raccontare per immagini la nostra piacentinità”

Il pubblicitario piacentino Enrico Rocca, ideatore del video e autore della campagna di comunicazione di Laser Scan 3D, riceve l’ennesimo riconoscimento con la sua agenzia di comunicazione di Castel San Giovanni: “abbiamo voluto comunicare qualcosa di tecnologicamente molto avanzato utilizzando elementi e riferimenti analogici, dal collage ad oggetti tipici della iconografia digitale trasformati in ritagli di carta mossi da una mano fuori campo che, come un Deus ex machina, gioca con la tecnologia umanizzandola”. Tutto ripreso con un semplice smartphone. Ci sono voluti 7 ciak per ottenere un unico piano sequenza di 90 secondi, da guardare tutto d’un fiato.

La motivazione per il primo premio della categoria “innovazione nei servizi” che ha accompagnato l’affollata premiazione, che si è tenuta a Bologna lo scorso 6 giugno nel contesto della prestigiosa rassegna SMAU Research to Business, ha centrato appieno lo spirito del progetto. Queste le parole di Morena Diazzi Autorità di gestione Por Fesr e Por Fse 2014-2020: “Lo spot video è molto creativo e originale, con una sinergia di linguaggi diversi – digitale e analogico, giochi di parole efficaci e ampia evidenza al contributo dei Fondi europei”.

Il video è visibile all’indirizzo: https://youtu.be/sXLsFCseiuY

Nell’immediato futuro è prevista la partecipazione del progetto Laser Scan 3D al rinomato Salone internazionale del Restauro di Ferrara dove, a settembre, Automotive Group intende portare altri elementi che identificano e qualificano al meglio Piacenza e le sue eccellenze. (nota stampa)