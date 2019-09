Bakery, domenica esordio con Cento. Le info per i biglietti

La Bakery Piacenza comunica che i biglietti per la partita Bakery Piacenza – Tramec Cento di Domenica 29 settembre con inizio alle ore 18, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Serie B, girone C 2019/2020, saranno disponibili in prevendita presso la Segreteria del PalaBakery nei seguenti giorni ed orari:

– Mercoledì 25 settembre dalle ore 17 alle ore 20

– Venerdì 27 settembre dalle ore 17 alle ore 20

– Sabato 28 settembre dalle ore 10 alle ore 13

– Domenica 29 settembre dalle ore 17

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Intero: € 10 (12 il giorno della gara) – Ridotto: € 7

Under 12: Ingresso gratuito

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per i ragazzi con età compresa tra i 12 e i 17 anni; per l’acquisto dei biglietti ridotti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità.

La società ricorda poi che è ancora aperta la campagna abbonamenti: sara possibile sottoscrivere la tessera durante i giorni di apertura sede. Maggiori informazioni sul sito: bakerybasket.it