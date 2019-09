Bakery, tra scuole e palestre partono gli “Open Day” per i ragazzi

Mentre la prima squadra della Bakery Piacenza è impegnata in diversi incontri di preseason, gli istruttori delle giovanili lavorano in vista della nuova stagione, che ormai è alle porte. Per ampliare la conoscenza della Bakery Academy, la società biancorossa ha organizzato degli OpenDay accessibili a tutti i ragazzi.

Gli OpenDay saranno:

– Mercoledì 11 settembre – Piacenza – 17/18 (divisione per annate) – Pala Bakery (Largo Anguissola, 1)

– Giovedì 12 settembre – Castel San Giovanni – 17/18 – Palazzetto (Via Montanara)

Oltre agli OpenDay, ci saranno degli incontri nelle scuole nei primi giorni di questo anno scolastico:

– Venerdì 20 settembre e sabato 21 settembre – scuola elementare di Roveleto (mattina) con presente anche il roster completo della Bakery Piacenza

– Sabato 21 settembre- Castel San Giovanni – manifestazione sport (pomeriggio)

– Domenica 22 settembre – Guardamiglio – manifestazione sport (giornata intera)

Giulio Coppeta, responsabile del minibasket, spiega l’importanza di questi OpenDay: “Abbiamo ideato questi momenti pensando a quello che da sempre è il nostro obiettivo più grande: trasmettere ai bambini la passione per il basket. I nostri OpenDay saranno un’opportunità imperdibile per divertirsi provando a cimentarsi con questo bellissimo sport. Far crescere i nostri bambini è una nostra priorità. Lo faremo grazie a tanti istruttori qualificati che permetteranno ai nostri ragazzi di crescere e divertirsi, imparando la bellezza dello stare insieme in palestra”.