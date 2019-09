Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio a Gragnano Trebbiense (Piacenza) per un incidente che ha coinvolto un bambino, per fortuna senza gravi conseguenze.

Lungo la strada provinciale – nei pressi del municipio – una vettura ha infatti urtato, per ragioni ancora da chiarire, una bicicletta con in sella un bambino di 7-8 anni. Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica: il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Le sue condizioni non sono gravi. Per i rilievi sul posto è intervenuta la polizia locale.