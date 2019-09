Basket, i Fiorenzuola Bees pronti all’esordio stagionale contro Virtus Medicina

E’ tempo di fare sul serio per Pallacanestro Fiorenzuola 1972, con il campionato Serie C Gold Emilia Romagna 2019/2020 ai nastri di partenza in quel del Palazzetto dello Sport di Medicina (BO) sabato 28 settembre 2019, con palla a due alle ore 21.

I gialloblu, che in estate hanno subito una metamorfosi nel nome diventando Fiorenzuola Bees (le api gialloblu), hanno profondamente rinnovato il proprio organico, a partire dalla guida tecnica, ora composta da coach Gianluigi Galetti che ha preso il posto di Simone Lottici.

Una preparazione dura, quella svolta dai valdardesi durante l’estate, che sotto l’egida del preparatore Davide Donazzi hanno preparato un campionato ambizioso, senza proclami, ma con tanta voglia di fare bene.

Gli acciacchi della settimana scorsa patiti da Livelli (1999, piacentino ritornato ”a casa” dopo l’esperienza con Valmontone in Serie B) e Maggiotto (1988, uno dei principali acquisti del mercato di Fiorenzuola Bees proveniente da Senigallia, in Serie B) sembrano alle spalle, con l’intera rosa a disposizione dello staff tecnico gialloblu.

Virtus Medicina, che per l’occasione ha voluto richiamare a raccolta il proprio pubblico con entrata gratuita al palazzetto, ha passato un precampionato di buon livello, condito dall’amichevole vinta con Basket Lugo per 78-58.

L’ingaggio, tra gli altri, di Daniele Casadei (da Virtus Spes Vis Imola) ha consentito alla squadra bolognese di fare un ulteriore salto di qualità, grazie alla grande esperienza del ”numero 4” con presenze anche in Serie A2, tra le altre.

Coach Curti annovera nel roster anche gli importanti innesti di Poluzzi e Polverelli (ex Bologna Basket 2016, vice-campioni dello scorso anno in Serie C Gold), Allodi (guardia, 1996, ex Salus Bologna), e Dall’Osso (vincitore Serie C Silver con Olimpia Castello), per una formazione altamente competitiva in campionato.

Fiorenzuola dovrà dimostrare da subito il proprio entusiasmo in campo avverso, con la consapevolezza che partire bene può cementare sicurezze in un gruppo profondamente nuovo come quello dei Bees gialloblu.