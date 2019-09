Spettacolo per tutti gli amanti dei motori a Morfasso (Piacenza), dove sabato mattina ha fatto tappa il Best of Italy Race, manifestazione che celebra l’eccellenza ingegneristica italiana, quest’anno aperta alla sfida con i marchi del resto del mondo.

In alta Valdarda sono arrivate un gran numero di supercar rimaste in mostra per tutti gli appassionati e curiosi: Ferrari, Lamborghini, Pagani, Alfa Romeo, Maserati, fianco a fianco con Porsche, McLaren, Mercedes, Lotus e Bentley.

La carovana è quindi ripartita in direzione Castellarquato; domenica mattina le vetture saranno visibili in piazza a Cortemaggiore.