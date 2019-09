Borgo Valsugana, terza piazza per Irma Siri (Cadeo Carpaneto) nella Coppa di Sera

E’ senza dubbio una delle atlete se non la ciclista più in forma in categoria di questo finale di stagione, facendo incetta di successi, podi e piazzamenti dopo l’argento di inizio luglio ai tricolori su strada di Chianciano Terme.

Non si ferma la ruota di Irma Siri, portacolori ligure del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto in evidenza anche alla Coppa d’Oro a Borgo Valsugana.

In terra trentina, l’Esordiente primo anno ha conquistato il terzo posto nella Coppa di Sera per la sua annata (2006), chiudendo alle spalle dell’altra ligure Lucia Romeo Brillante (Ciclistica Bordighera) e di Arianna Bianchi (Velò Montirone), con quest’ultima coppia in avanscoperta dopo la salita di Roncegno, mentre la Siri è uscita all’inseguimento in solitaria, conquistando poi il terzo posto.

Coppa di Sera Donne Esordienti primo anno: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 27 chilometri e 400 metri in 49 minuti 35 secondi, media 33,156 chilometri orari, 2° Arianna Bianchi (Velò Montirone) a 2 secondi, 3° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) a 9 secondi, 4° Alice Bulegato (Breganze Wilier Team) a 15 secondi, 5° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 6° Asia Sgaravato (Cycling Team Ekoi Petrucci), 7° Camilla Tenca (Gioca in Bici Oglio Po), 8° Anita Baima (Cicli Fiorin), 9° Silvia Milesi (Ossanesga), 10° Giorgia Porro (Rodman Azimut).

Nella foto di Fabiano Ghilardi, l’arrivo di Irma Siri (Cadeo Carpaneto)