Bronzo per la piacentina Corsini agli Europei di pattinaggio a Pamplona

Generosa e coraggiosa: solo con questi due aggettivi è possibile riassumere l’avventura di Giulia Corsini, l’atleta piacentina in forze da ormai 5 stagioni alla Padernese di Paderno d’Adda ed allenata da Eleonora Dallavalle, ai Campionati Europei di pattinaggio corsa su pista e su strada disputati in Spagna dal 26 agosto al 1 settembre nella splendida città di Pamplona.

Dopo una prima parte di stagione irta di difficoltà, la convocazione all’Europeo è giunta quasi inaspettata, ma il CT Massimiliano Presti ha voluto dare fiducia alla talentuosa atleta della Padernese. La fiducia è stata ben riposta: nella bella pista parabolica della Txantrea, Giulia ha lavorato in favore delle compagne di squadra con grandissima perizia e generosità, permettendo di vincere nella 10.000 a eliminazione l’eterno conflitto con la rappresentativa francese, molto agguerrita e ben attrezzata.

Oltre al lavoro in appoggio delle compagne, Giulia riusciva comunque a raggiungere una 5° posizione nella gara ad eliminazione e una 6° posizione nella gara a punti, risultati comunque di pregio nella competizione continentale.

Sul circuito stradale cittadino del Parque Antoniutti, la diciasettenne atleta piacentina scendeva in gara nella sola gara sui 10 km a punti e con una fuga solitaria durata numerosi giri, infiammava il numeroso pubblico presente conquistando una prestigiosa, quanto meritata, medaglia di bronzo alle spalle della compagna Giorgia Valanzano, vittoriosa con 13 punti conquistati nella prima parte della gara, e della transalpina Alison Bernardi che con 11 punti (gli stessi di Giulia) la precedeva però sul traguardo finale.

Una bella prova di forza per Giulia che la ripaga dei tanti sacrifici che impone uno sport durissimo come il pattinaggio veloce. Il prossimo impegno per Giulia sono a brevissimo, la prossima settimana, i Campionati Italiani Strada a San Benedetto del Tronto, dove parteciperanno i pattinatori classificati di tutte le regioni italiane.

(nota stampa)