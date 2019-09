Una brutta caduta da cavallo per un uomo di 77 anni a Statto nel primo pomeriggio di domenica 15 settembre.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’eliambulanza giunta da Parma, l’ambulanza della Pubblica S. Agata più l’auto infermieristica.

Pare che l’anziano sia caduto violentemente battendo la schiena mentre si apprestava a montare in sella al cavallo.

Insieme ad alcuni amici si apprestava a compiere un giro ma purtroppo la cavalcata non è neppure iniziata.

E’ stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma non si trova in pericolo di vita.