Cadeo dice stop alla plastica usa e getta nelle scuole

“Le generazioni passate in termini di ambiente e sostenibilità hanno dormito sugli allori, ora non ci è più permesso. Passiamo concretamente all’azione a fianco delle nuove generazioni”. Parole del sindaco di Cadeo, Marco Bricconi che ha lanciato in Comune il nuovo progetto per una scuola plastic-free che sarà attivo a Cadeo già dai prossimi giorni.

“Il nostro obiettivo è di mettere al bando tutta la plastica monouso nel nostro Istituto Comprensivo, per lasciar spazio a materiali riutilizzabili nella mensa scolastica e alle borracce in alluminio da utilizzare nelle ore scolastiche – spiega il primo cittadino -. L’Unione Europea bandirà l’uso della plastica monouso dal 2021 ma abbiamo deciso di anticipare i tempi: non è mai troppo presto per dire stop agli stili di vita irresponsabili. Ne va del nostro futuro”.

Un progetto di “comunità” – Un progetto nato dal desiderio degli Amministratori di una scuola “sostenibile” e dalla collaborazione di Copra-Elior e di ben tre sponsor. “Copra Elior offrirà i distributori di acqua che saranno ubicati nelle tre scuole, infanzia primaria e secondaria – specifica il vicesindaco Marica Toma -; mentre gli sponsor hanno pagato le borracce in alluminio che saranno distribuite ai nostri 600 studenti”. Settebello Abbigliamento, Alfaplast e Quam Valvole sono le tre ditte che hanno creduto e supportato l’iniziativa. “Togliere la plastica a scuola porterà un duplice vantaggio – sottolinea Giuseppe Gialloreti per Elior – nessun trasporto su ruote per farla arrivare e nessun bisogno di doverla riciclare”.

“Non potevamo dire di no – aggiunge Silvano Marcotti alla guida di Quam Valvole con Gianluca Galli -. Abbiamo aderito perché la riteniamo una cosa giusta, un buon esempio per tutti. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marco Morlacchini di Settebello Abbigliamento: “Speriamo di spronare a dire di no alla plastica anche i genitori. Che questo progetto dia vita a un circolo virtuoso”. Tra gli sponsor che hanno offerto le borracce vi è anche Alfaplast, che con la plastica opera quotidianamente: “Da tempo siamo impegnati in un progetto per recuperare e dare nuova vita agli scarti vegetali. Ci impegniamo attivamente per cambiare le cose”, sottolinea Daniele Affaticati affiancato dalla moglie Mariagrazia Romanini.

“Martedì 24 settembre, presso l’istituto scolastico, le borracce saranno consegnate agli studenti direttamente dai nostri sponsor nel corso della prima Giornata dell’acqua in cui sarà presentato agli studenti il valore di questo cambiamento – conclude il vicesindaco -; sarà protagonista l’ambiente attraverso i laboratori guidati dalle cooperative sociali Eureka e Aurora Domus, attive sul territorio”.