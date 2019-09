Calcio serie D girone D, la Vigor Carpaneto 1922 tessera il difensore Gabriele Premoli

La Vigor Carpaneto 1922 comunica di aver tesserato Gabriele Premoli, difensore classe 1998. Nato il 12 marzo a Milano, Premoli è originario di Peschiera Borromeo, è alto 1 metro e 79 centimetri e nella scorsa stagione ha militato in serie D nel Fanfulla, affrontando la Vigor nel girone D. Impiegabile sia come terzino destro sia come difensore centrale, ora è tutti gli effetti un giocatore biancazzurro, anche se è da inizio agosto che si sta allenando agli ordini dello staff tecnico guidato da Martins Adailton ed è a disposizione per essere impiegato.

Premoli ha iniziato a giocare a calcio all’età di sei anni, prima al proprio paese e poi a Cernusco, per poi affrontare l’importante esperienza all’Inter, dove ha giocato dai Pulcini fino ai Giovanissimi nazionali, sfidando anche Cutrone e Locatelli nelle giovanili rossonere. Per lui, anche raduni nella nazionale under 16, mentre il percorso di crescita è proseguito con gli Allievi regionali e nazionali nella Pro Vercelli e con la Berretti della Pro Patria, debuttando in Coppa Italia di serie C. Nelle ultime tre stagioni, esperienze in serie D con il biennio alla Pergolettese e la scorsa stagione al Fanfulla, con un minimo comune denominatore: il raggiungimento dei play off.

“Ho iniziato la preparazione a inizio agosto – racconta Premoli – sono molto contento di questa scelta, è una bella avventura. Il Carpaneto è un’ottima squadra, nonostante questi primi risultati”.