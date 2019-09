Campionato Europeo di motonautica, Cremona in cerca di riscatto “Darò il massimo”

Venerdì 27 e sabato 28 settembre, a Bad Saarow in Germania, è in programma l’ultima gara del Campionato Europeo di motonautica per le classi F350 e F500.

In terra tedesca si rinnoverà l’emozionate testa a testa visto nella prova unica del Campionato del Mondo in Repubblica Ceca tra Massimiliano Cremona dell’Associazione Motonautica San Nazzaro e Claudio Fanzini.

“L’aver perso il Mondiale per un soffio brucia ancora – osserva Massimiliano Cremona – perché sapevamo di poter essere competitivi e infatti lo siamo stati. Purtroppo le gare non vanno sempre come si spera e sono gli episodi a fare la differenza. Complimenti comunque a Fanzini, ma ora si rinnova la sfida: mi auguro che il duello si ripeta in Germania, ma non saremo soli. Infatti sicuramente ci sarà anche Malaspina tra gli avversari più pericolosi”.

Da Cremona, poi, un commento sulla preparazione alla gara. “Abbiamo fatto un controllo completo del mezzo e del motore che si era rotto – racconta -. Inoltre abbiamo provato un altro paio di soluzioni per aver anche qualche alternativa diversa rispetto alla prova del Mondiale e siamo soddisfatti del lavoro svolto in questo lasso di tempo. Quindi anche questa volta sicuramente partiamo consapevoli di poter essere competitivi, ma pronostici non ne faccio. Infatti io parto, scendo in acqua e cerco di dare il massimo, perché purtroppo ci sono troppe eventualità che possono accadere nel corso di una gara per fare un pronostico”.