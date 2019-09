“Caravaggio Rosso 2017” di Cantine Romagnoli trionfa ai Decanter Wine Awards

Ai “Decanter Asia Wine Awards” trionfa il vino piacentino e ad esserne Ambasciatore è Cantine Romagnoli con il Caravaggio Rosso 2017 che conquista, infatti, una valutazione pari a 97/100 punti in uno dei concorsi più autorevoli del mondo.

Il rosso piacentino raggiunge l’eccellenza assoluta entrando, quindi, a far parte dell’ élite dei “Platinum”, un ristretto “circolo” di vini eccellenti, aggiudicandosi così una delle vetrine più importanti della Critica enologica del sud est asiatico. Il vino “bandiera” della Romagnoli, di cui la Guida sottolinea le “interessanti note di frutta matura, bacche nere e gli aromi di cioccolato e caffè”, definendolo “ricco al palato e lungo sul finale”, continua determinato la propria ascesa da vero fuoriclasse nel severo mondo enologico, dopo essere già stato eletto “Miglior Vino Rosso d’Italia” dal celebre winemaker Luca Maroni.

Alessandro Perini, parlando del Caravaggio Rosso, sottolinea che questo vino “racchiude in sé ricerca, innovazione e tradizione: ritroviamo le prime due nell’innovativo processo di appassimento delle uve direttamente in pianta invece che in cassetta, mentre la tradizione si riferisce ai vitigni autoctoni di Barbera, Croatina, che unitamente al Merlot ne costituiscono l’uvaggio”. In particolare, rispetto alla produzione Perini specifica che “una parte delle uve di Croatina, circa il 20%, vengono raccolte tardivamente allo scopo di assicurare ai grappoli una maggior concentrazione zuccherina e aromatica, raggiunta naturalmente sulle piante con le temperature del nostro autunno inoltrato”.

Il Caravaggio Rosso è un vino che sta rendendo sempre più fiero Alessandro Perini, Amministratore Delegato della storica maison di Villò di Vigolzone le cui origini risalgono al 1857 e che negli ultimi anni ha intrapreso un importante percorso di speciale dedizione verso la qualità. L’incontro tra tradizione, innovazione e ricerca rende il Caravaggio Rosso uno dei vini più emblematici per questa storica cantina, che sta conquistando i mercati dell’Europa Nord Occidentale, tra cui Inghilterra, Germania e Danimarca, il mondo asiatico di Russia, Cina e Giappone, ma anche USA e Brasile. Questo vino, però, non è l’unico della “famiglia Romagnoli” a fare la differenza nel mondo di Decanter: salgono infatti sul podio, aggiudicandosi l’Argento con un punteggio di 90/100, anche il Vizzo 2018 e il Caravaggio Bianco 2018.

“Questo grande risultato dimostra che l’Emilia del vino è vincente – conclude Perini – e ci sprona, dandoci coraggio nel portare avanti con sempre maggior precisione, entusiasmo e passione l’impegnativa sfida di far ottenere alla tradizione vinicola piacentina rispetto, notorietà e successo in Italia e nel mondo”.