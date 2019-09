Caro Libri a Piacenza, andare in prima superiore può costare fino a 355 euro

Con l’estate che volge al termine, gli studenti di Piacenza e provincia dovranno a breve dire addio a pomeriggi in piscina e serate tra amici per tornare a sedersi tra i banchi di scuola.

Nella nostra città il 16 settembre è la data che segna l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020. E con l’avvicinarsi delle lezioni, una questione da sempre annosa per le famiglie è quella delle spese relative al materiale scolastico.

Tra libri, astucci, diari, quaderni e blocchi da disegno la lista è lunga: in questo senso l’osservatorio nazionale Federconsumatori, nella consueta indagine sulle spese scolastiche, ha già stimato che ogni studente spenderà l’1,3% in più rispetto all’anno scorso.

“Particolarmente gravosi – commenta Federconsumatori – come sempre, risultano i costi per i libri di testo. Dopo la lieve flessione registrata negli ultimi due anni, le spese tornano a crescere e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie: nel 2019 mediamente per i libri + 2 dizionari si spenderanno 470,55 euro per ogni ragazzo, il +3% rispetto allo scorso anno (calcolo effettuato prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici). Tali costi sono relativi ai libri nuovi. Acquistando i libri usati, invece, si risparmia oltre il 33%”.

E se si restringe il campo a Piacenza? Tra tomi di greco e latino, libri di matematica, dizionari di lingue e manuali tecnici ed informatici, nella nostra città, a seconda della scuola e del percorso didattico, i costi per i libri di ogni singolo studente hanno prezzi variabili.

Noi abbiamo deciso di analizzare solo quelli relativi alle classi prime dei principali istituti superiori, soffermandoci su alcuni indirizzi specifici. Ciò che ne emerge è un quadro sicuramente parziale, ma comunque indicativo ed utile per le famiglie al fine di capire l’andamento generale del caro libri a Piacenza nel 2019, ricordando sempre che questi sono i prezzi che si avrebbero immaginando di comprare solo testi nuovi e non usati.

I LICEI – Partiamo dai licei, e in particolare dal “Liceo Scientifico Respighi”. Qui gli studenti al primo anno del “Corso Scientifico”, per i 13 libri previsti, spenderebbero in tutto 307,09 euro.

Spostandoci al “Liceo Gioia”, e prendendo in considerazione il corso “Classico Tradizionale” e quello dei “New Media”, troviamo una spesa inferiore.

Entrambi gli indirizzi prevedono infatti l’acquisto di 10 libri obbligatori: il prezzo è di 283, 05 euro per quanto riguarda il tradizionale e di 264, 95 euro per quanto riguarda il corso “New Media”.

E’ consigliato inoltre l’acquisto di un libro per italiano del prezzo di 13,30 euro.

Al “Liceo Colombini”, nell’indirizzo “Scienze Umane”, è poi prevista una spesa per i libri – in tutto 12 – di 267,6 euro: a questi si aggiungono due volumi consigliati (scienze motorie e religione) al costo di 39,05 euro.

ISTITUTI TECNICO-PROFESSIONALI – Continuando invece con gli istituti tecnico-economico-professionali, sono tanti gli indirizzi che i neo-liceali possono scegliere per il proprio percorso di studi.

Partendo dall'”ISII Marconi”, ad esempio, per il corso “Elettronico ed Elettrotecnico” il costo totale dei 12 libri inseriti in programma è di 314, 3 euro; nell’indirizzo “Informatico e Telecomunicazioni” si spenderà invece 314, 3; 276,8 o 260 euro per 11/12 libri a seconda delle diverse sezioni.

Anche nel corso “Meccanico, Meccatronico, Energetico” il prezzo e il numero di volumi da acquistare varia a seconda delle sezioni, che può essere quindi 276,8 euro per 11 libri o 314,3 euro per 12 libri.

Si spenderanno poi 298 euro per 12 libri nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” e 314 euro per 12 libri in quello “Chimico, Materiali, Biotecnico”.

All'”Istituto Romagnosi”, i neo-iscritti al corso “Amministrazione Finanza Marketing” (abbiamo preso ad esempio quello con indirizzo Inglese-Tedesco) dovranno sostenere una spesa di 309,3 euro per 14 libri in tutto (a cui aggiungere altri libri “classici” come Bibbia e Promessi Sposi, la cui edizione è a scelta libera).

Collegato al “Romagnosi”, c’è poi l'”Istituto Casali”. Per questa scuola abbiamo voluto considerare il corso “Servizi Socio-Sanitari” (Inglese-Francese): per un totale di 11 libri da acquistare (più un consigliato per geografia al prezzo di 17,65 euro) il costo è di 271,80 euro.

All’istituto professionale “Ipsia”, poi, nel corso “Manutenzione e assistenza tecnica-professionale” i costi saranno decisamente contenuti rispetto alle altre scuole fino a qui analizzate: prevista una spesa di 122 euro per 7 libri in tutto.

“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” è invece il corso di studi principale dell’istituto “Raineri Marcora”. Qui ogni studente può scegliere di dare una “connotazione” linguistica differente allo stesso indirizzo: tedesco, francese o spagnolo.

Il prezzo varia leggermente a seconda della lingua, anche se il numero di libri è sempre lo stesso, 17. Per il corso con preferenza lingua tedesca la spesa totale per i volumi scolastici sarà di 355 euro; per chi sceglie il francese, invece, di 350,35; mentre per chi vuole imparare lo spagnolo il prezzo è di 339,4 euro.

IN PROVINCIA – Anche se ci si sposta in provincia, il caro libri rimane sostanzialmente in linea con quello della città.

Al “Mattei di Fiorenzuola”, il prezzo per i volumi scolastici differisce a seconda dell’indirizzo scelto: gli studenti del corso “Scienze Umane” spenderanno 320,4 euro per 13 libri; quelli del “Tecnologico” 329,35 euro per 15 libri; un po’ meno quelli dello scientifico, che dovranno “sborsare” 297,6 euro per 13 libri; mentre per i 14 libri del “Tecnico Economico” è prevista una spesa complessiva di 300,95 euro per 14 libri. Decisamente inferiore il costo dei libri, in tutto 4, dell’indirizzo “Professionale”: 55,85 euro.

L’altro grande polo scolastico della provincia è il “Volta” di Castel San Giovanni. Qui l’indirizzo più “costoso” è quello “Scientifico”, con un prezzo totale per i 14 libri in programma di 322 euro (a cui si aggiungono 28, 15 euro per un libro consigliato).

Il “Linguistico” conta di due sezioni: in una i libri – 12 in tutto – costano 286,20 euro (più due consigliati al prezzo di 44,05); nell’altra, per 13 libri il prezzo è di 304,60 euro (più 50,75 per due consigliati).

E’ infine di 309,50 la spesa per i libri – 14 – della sezione “Scienze Umane” (con un consigliato a 28,15 euro).