Castagnata benefica a Travo per la Pubblica Assistenza

Domenica 29 settembre dalle ore 9 e 30 fino alla sera in piazza Trento a Travo (Piacenza) si terrà la consueta “Castagnata” benefica di fine settembre con stand gastronomici (polenta, pisarei, brasato…) e spettacolo di fisarmoniche organizzata dalla Pubblica Assistenza e Soccorso “Val Trebbia” di Travo.

L’appuntamento è ormai una tradizione per la Pubblica, a cui andrà il ricavato della manifestazione a parziale copertura delle spese per il rinnovo di attrezzature e presidi sanitari. Durante l’intera giornata saranno a disposizione i volontari della Pubblica Assistenza per la misurazione gratuita dei parametri vitali della pressione arteriosa, della saturazione, della frequenza cardiaca e respiratoria.

Quest’anno la “Castagnata” cade in un momento particolare per la storica Associazione di Travo, perché va a sommarsi a due iniziative importanti, che sono motivo di festa e orgoglio per tutti i volontari.

La prima è l’apertura del Centro prelievi, gestito dall’Associazione di infermieri volontari “Le piccole cose”, ospitato dal 28 settembre all’interno dei locali della Pubblica Assistenza e non più presso il Comune.

La Pubblica “Val Trebbia” vede in quest’evento l’occasione per una proficua collaborazione con una preziosa Associazione del territorio e il riconoscimento di un ruolo importante quale punto di riferimento per i bisogni legati alla salute dei cittadini. La seconda iniziativa è invece rappresentata dalla settimana di formazione per i volontari della Pubblica e per gli interessati ad un percorso di volontariato sul tema dell’intervento sui pazienti in arresto cardiocircolatorio.

Si tratta di “ripassare”, aggiornarsi o, per i nuovi, di imparare le operazioni di BLSD che consistono nel massaggio cardiaco, nell’uso del defibrillatore e di tutte le procedure previste per i volontari del soccorso. Le serate della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre saranno infatti dedicate a tale formazione anche grazie all’intervento di esperti. In particolare, gli aspiranti volontari sono attesi martedì 1 ottobre. alle ore 20,45 nella sede della Pubblica Assistenza in via Borgo nord n. 18.