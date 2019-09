Cattolica, aperte le iscrizioni per i corsi di lingua extracurriculari in inglese e cinese

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingua extracurriculari organizzati dall’Università Cattolica di Piacenza, rivolti non solo agli studenti universitari, ma a tutti gli interessati.

“Si tratta – spiegano dall’Ateneo – di percorsi organizzati su diversi livelli d’apprendimento finalizzati al miglioramento della lingua straniera e al conseguimento di una certificazione internazionale”. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 16 settembre per il Corso in preparazione alla certificazione internazionale IELTS e fino al 25 settembre per iscriversi al Corso di lingua cinese per principianti, alla fine del quale lo studente sarà in grado di superare l’esame della certificazione linguistica di cinese HSK di livello 1.

Per maggiori informazioni consultare:

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-certificazioni-linguistiche-corsi-in-preparazione-alle-certificazioni-internazionali-sede

https://istitutoconfucio.unicatt.it/confucius-tutti-i-corsi-piacenza-lingua-cinese-principianti-1