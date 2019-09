Cena benefica per sostenere la famiglia di Elisa Pomarelli

“Non Una di meno Piacenza” chiama a raccolta la cittadinanza, a lutto per l’uccisione di Elisa Pomarelli.

Per questo motivo è stata organizzata, domenica 22 settembre, una cena alla cooperativa Infrangibile. Il ricavato servirà a dare un sostegno a familiari della 28enne.

“Vogliamo esprimere solidarietà alla famiglia di Elisa con un gesto concreto – si legge nell’invito pubblicato su Facebook -. La cena servirà a sostenere una parte delle spese dei funerali e spese legali”.

Per prenotazioni contattare la pagina Facebook “Non una di meno Piacenza”, oppure mandare una mail a nonunadimenopc@gmail.com

La quota prevista è di 20 euro

Chi riesce può passare in Cooperativa il 19 settembre, per portare le quote e confermare la prenotazione