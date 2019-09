Centro per le Famiglie, venerdì 20 settembre la festa per la riapertura dei servizi

Il Centro per le Famiglie, in collaborazione con le Associazioni e Cooperative attive al suo interno, organizza la festa di riapertura dei servizi, venerdì 20 settembre dalle 16.30, presso gli spazi della storica sede alla Galleria del Sole, nel Centro civico Farnesiana.

Quest’anno, in particolare, la giornata verrà declinata attorno al tema della gentilezza, in concomitanza con la IV Giornata Nazionale dei “Giochi della Gentilezza” patrocinata dal Comune di Piacenza. L’obiettivo dell’evento – attraverso il gioco, la lettura e l’animazione – sarà anche di diffondere la cultura della gentilezza e della buona Educazione.

Le attività avranno inizio alle 16.30 con la mostra interattiva “Gli oggetti del cuore”, a cura dell’Associazione Sentieri nel Mondo che esporrà oggetti significativi per ogni cultura. L’Associazione Le Valigie proporrà l’animazione “Le parole della gentilezza”, liberamente tratta dal libro “Il cuore grande di Sara” di Peter Carnavas, una storia delicata sull’amicizia e l’amore, ma ci saranno anche letture animate per i bambini a cura della Cooperativa Sociale Casa Morgana.

In programma anche un laboratorio di Land Art con trasformazioni artistiche del materiale naturale, a cura di Mele Verdi Cooperativa Sociale Onlus. Per tutto il pomeriggio saranno presenti anche le operatrici degli Sportelli InformaFamiglie&Bambini, con un servizio di informazione itinerante e la presentazione della “Scatola della gentilezza”, a cura della Cooperativa Sociale Open Group.

Alle ore 18 prenderà avvio l’inaugurazione della mostra allestita dall’Associazione Le Valigie “Schermo nero. C’è un uomo dietro la tastiera”, con opere realizzate degli studenti del Liceo Cassinari, nell’ambito di un laboratorio sul tema della prevenzione al cyberbullismo a cura della Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo.

Alla festa e all’inaugurazione della mostra saranno presenti l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, l’Assessore alle Politiche per la Famiglia Stefano Cavalli. Interverranno inoltre i rappresentanti della Società Sportiva Gas Sales, che condivide con l’Associazione Le Valigie, nell’ambito delle attività del Centro per le Famiglie, il progetto di sostegno alla genitorialità “Genitori, figli e social network: percorsi di educazione civica 2.0”, che inizierà nelle prossime settimane coinvolgendo i genitori dei due gruppi del settore giovanile di Gas Sales.

Il progetto si concluderà con un incontro pubblico presso il Centro per le Famiglie, con la presenza del professor Piermarco Aroldi dell’Università Cattolica di Piacenza. Collateralmente alle attività sopra descritte, saranno operativi per l’intero pomeriggio gli sportelli informativi inerenti alle attività e ai servizi del Centro per le Famiglie.

Foto dal profilo Facebook del Centro per le Famiglie