Cgil sostiene gli studenti in lotta per il clima. E il sindacato scuola Flc proclama sciopero

La Cgil di Piacenza sostiene la lotta dei giovani per la difesa dell’ambiente e contro il riscaldamento climatico.

Il 27 settembre, anche a Piacenza, sono previsti incontri nei luoghi di lavoro per le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori, e la presenza in piazza, insieme agli studenti, di una delegazione della Camera del Lavoro. A renderlo noto è una nota del sindacato confederale che annuncia la partecipazione del sindacato alla “Settimana per il futuro”, e al terzo sciopero globale per il clima del 27 settembre. Non solo: il sindacato della conoscenza, Flci Cgil, ha proclamato uno sciopero generale sempre per venerdì.

“Difendere l’ambiente significa lavoro di qualità, significa – spiegano dalla Cgil – cambiare il modo di produrre e quindi di lavorare. Questo processo di trasformazione è molto importante e deve essere al centro delle scelte politiche di tutti i Paesi. È necessario battersi uniti per ottenere un cambiamento vero, è una battaglia dura – conclude la nota del sindacato di via XXIV Maggio – ma saremo capaci insieme di vincerla”.

FLC CGIL, VENERDI’ SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO – Affida ad una nota inviata alla stampa la sua partecipazione alla manifestazione di venerdì anche la Flc Cgil di Piacenza, che già lo scorso marzo ha sostenuto le mobilitazioni degli studenti legate al Friday for Future.

Il sindacato scuola della Cgil, infatti, anche a Piacenza proclama, per l’intera gionata del 27 settembre, lo sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

“Il mondo della conoscenza – commenta Giovanni Zavattoni, segretario generale Flc Cgil Piacenza – può dare un apporto insostituibile per affrontare la crisi climatica ed ecologica: la ricerca, la formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica”.