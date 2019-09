Luca Chiesa (Scott Team Granfondo) e Marco Trevisan (Highroad Team) sono i trionfatori dell’edizione 2019 della Granfondo Scott, bissando i successi dello scorso anno.

Chiesa si è aggiudicato la gara più lunga di 120 chilometri chiudendo in 3.18.44, Trevisan quella da 100 chilometri con il tempo di 2.33.44. Oltre mille i ciclisti che hanno preso parte alla gara, con alcuni ospiti illustri fra i quali la campionessa piacentina Giorgia Bronzini.

Con il via da Piacenza Expo, il percorso, rinnovato per questa edizione, ha attraversato parte della provincia toccando Gossolengo, Rivalta, Momeliano, Rezzanello, Bobbiano fino alla Pietra Parcellara e al Passo della Caldarola. A Vidiano la divisione dei percorsi: quello lungo ha proseguito per Chiarone, Rocca d’Olgisio e Pianello per ricongiungersi con l’altro a Montecanino. Quindi il rientro verso Piacenza passando per Agazzano.

Foto di Anpas, i cui volontari sono stati impegnati nell’assistenza sanitaria e logistica alla manifestazione