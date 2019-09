Ciclabile di Sant’Antonio “La vegetazione sta sbriciolando l’asfalto, qualcuno si attivi”

Un nostro lettore ci “riprova”. E dopo aver documentato, giusto un paio di settimane fa, lo stato di degrado ed incuria sulla pista ciclopedonale che porta al ponte per attraversare il canale della fame e in via Aguzzafame a Piacenza (zona Sant’Antonio- Camposanto Vecchio, precisamente via Bertucci), torna a segnalare il problema con nuove foto, che mostrano un quadro sostanzialmente invariato.

Erbacce, vegetazione che cresce incontrollata, asfalto fortemente danneggiato: l’appello del lettore sembra essere, per il momento, rimasto inascoltato.

“Mi scuso se segnalo ancora una volta lo stesso problema, ma evidentemente non è mai stato affrontato da chi di competenza – ci scrive – . Il tratto di strada e di pista ciclabile, comprendente via Bertucci e poi fino al ponte sul canale della fame, non è mai stato oggetto di sfalcio dell’erba e ormai anche arbusti e alberi crescono vigorosi.

“Pare inutile evidenziare che oltre alle difficoltà di transito e ai motivi igienici, lo strato di asfalto e ormai aggredito dalla vegetazione che lo sta sbriciolando – racconta ancora il cittadino -: si buttano così i soldi spesi per la realizzazione dell’opera.

“Spero – la sua chiosa finale – che almeno questa volta qualcuno si attivi”.