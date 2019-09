Ciclismo, si avvia al rush finale il quattordicesimo “Memorial Baiocchi-Pedaliamo per gli altri in ricordo di papà Tarcisio”

La stagione ciclistica su strada si avvia al termine ed entra nel vivo la “bagarre” a distanza per il quattordicesimo “Memorial Baiocchi-Pedaliamo per gli altri in ricordo di papà Tarcisio”, iniziativa benefica promossa ogni anno da Michele Baiocchi (fedelissimo sponsor con la sua Ingranaggi Baiocchi del team Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) e che accende i riflettori sulla categoria Juniores in occasione delle gare sul territorio bresciano.

A due prove dalla conclusione, la classifica provvisoria vede una lotta tra tre portacolori dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto: conduce il bresciano Giosuè Epis con 66 punti, seguito dal modenese Francesco Calì a 52 e dal brianzolo Andrea Piras a quota 51. Ultimi appuntamenti, domani a Visano e il 20 ottobre a Camignone.

LA DOMENICA IN SELLA – Proprio la stessa località bresciana vedrà al via una parte della formazione Juniores del team piacentino-bresciano, fatta eccezione per Davide Facchini, Francesco Calì, Andrea Piras e Matteo Tarolla, impegnati invece nella gara internazionale 50esimo Trofeo Buffoni in Toscana con partenza da Forte dei Marmi e arrivo a Montignoso. Scendendo di un gradino, gli Allievi dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem e Mattia Battecca del Cadeo Carpaneto saranno di scena a San Martino della Battaglia (Brescia). Doppio fronte, invece, per gli Esordienti, divisi tra Ghedi (Brescia) e Coenzo (Parma), mentre le Esordienti del Cadeo Carpaneto completeranno la Due Giorni in Rosa a Racconigi, aperta oggi (sabato) dalla cronometro.