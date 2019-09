Dopo il passaggio di una perturbazione proveniente dall’Atlantico che porterà forte nuvolosità e probabili piogge nella giornata di mercoledì 25 settembre, a Piacenza è atteso tempo stabile e senza precipitazioni almeno fino a venerdì.

Già da giovedì 26 settembre, secondo quanto riporta Arpae, nella nostra città è previsto sereno sia in pianura che sui rilievi, con al limite locali foschie o banchi di nebbia al mattino e qualche nube pomeridiana. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 24 °C in pianura.

Venerdì 27 settembre, ci si aspetta una situazione sostanzialmente analoga: al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 24 °C in pianura.