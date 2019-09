Collinelli (VO2 Team Pink) pronta per l’avventura iridata nello Yorkshire

La “panterina” ravennate correrà in maglia azzurra nella cronometro Donne Juniores ad Harrogate. Sarcedo, tris di piazzamenti per il sodalizio piacentino

PIACENZA, 22 SETTEMBRE 2019 – E’ tutto pronto per l’avventura iridata di Sofia Collinelli, atleta ravennate del sodalizio piacentino VO2 Team Pink che lunedì inizierà a pedalare in maglia azzurra ai Mondiali su strada nello Yorkshire (Gran Bretagna). La “panterina” romagnola (figlia d’arte, papà Andrea – anche uno dei due ds della formazione – è stato oro olimpico ad Atlanta 1996 nell’Inseguimento individuale) sarà al via della cronometro individuale della categoria Donne Juniores, dove difenderà i colori italiani insieme a Camilla Alessio (Ciclismo Insieme), mentre venerdì (insieme alla Alessio e ad Alessia Patuelli e Matilde Vitillo) gareggerà nella prova su strada. La lotta contro il tempo inizierà alle 11,10 e vedrà le atlete compiere un giro del percorso di 14 chilometri, ricco di salite e discese per arrivare infine nella città di Harrogate, anche sede di partenza.

Intanto, sabato il VO2 Team Pink si è messo in evidenza nelle gare giovanili a Sarcedo (Vicenza). Nelle Esordienti, sesto posto per la piacentina Arianna Giordani, mentre nelle Allieve settimo posto per la bresciana Greta Bonazzoli e ottavo per la reggiana Elisa Incerti, con l’altra bresciana Silvia Bortolotti premiata per il successo nei traguardi volanti.

Risultati

Donne Esordienti Sarcedo: 1° Marta Pavesi (Valcar Cylance) 29 chilometri in 45 minuti 50 secondi, media 37,964 chilometri orari, 2° Federica Venturelli (Cicli Fiorin), 3° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona), 4° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago), 5° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 6° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 7° Anita Baima (Cicli Fiorin), 8° Greta Cettolin (Young Team Arcade), 9° Elisa Tottolo (Industrial Forniture Moro-Trecieffe), 10° Veronica Grisotto (Breganze Wilier Team).

Donne Allieve Sarcedo: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) 58 chilometri in 1 ora 31 minuti, media 38,242 chilometri orari, 2° Carlotta Cipressi (Re Artù General System), 3° Giulia Vallotto (Zhiraf Guerciotti), 4° Stella Greco (Valcar Cylance), 5° Matilde Beltrami (Re Artù General System), 6° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este), 7° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink), 8° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 9° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme), 10° Serena Brillante Romeo (Bordighera).

Nelle foto di Fabiano Ghilardi, il VO2 Team Pink protagonista a Sarcedo

Nell’altra immagine, Sofia Collinelli in maglia azzurra ai Mondiali nello Yorkshire