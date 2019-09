Taglio del nastro a Piacenza Expo per “Colorè”, l’evento che dal 19 fino al 21 settembre porterà da tutto il mondo nella nostra città professionisti del colore, delle finiture edili e di tutta la filiera dell’edilizia leggera.

Come aveva spiegato Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Expo, in occasione della presentazione dell’evento, la fiera è “un gradito ritorno, dopo le due edizioni andate in scena nel 2011 e nel 2012 e senza seguito fino ad oggi”.

Durante la tre giorni tra i padiglioni di Expo saranno presenti in tutto 106 espositori, provenienti non solo dall’Italia ma anche da oltre confine, centocinquanta brand, cinque associazioni professionali di categoria, trenta sessioni tematiche tra convegni e demo live e oltre diecimila metri quadrati di area espositiva.

INFO E CONTATTI “COLORè – La fiera del colore e delle finiture edili”

19-20-21 settembre 2019 – Piacenza Expo – Piacenza – Via Tirotti, 11 (uscita A1 Piacenza Sud)

Orari: giovedì e venerdì 9.30-18 – sabato 9.30-14.30 – Ingresso: 10 €

www.colorevolution.eu – commerciale3@piacenzaexpo.it