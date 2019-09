Dopo le precipitazioni della scorsa settimana, a Piacenza l’arrivo di un campo di alta pressione regalerà alla nostra città un “colpo di coda” estivo.

Come riporta Arpae, infatti, a partire dalla giornata di giovedì 12 fino a domenica 15 settembre avremo tempo stabile e soleggiato. Previste anche temperature in rialzo ma sempre gradevoli, con massime che non supereranno i 30 gradi. “In compenso – affermano invece gli esperti di 3BMeteo – a differenza dei mesi di luglio e di agosto avremo valori minimi abbastanza freschi”.

Entrando nel dettaglio dei prossimi due giorni, l'”estate settembrina” porterà a Piacenza sole e bel tempo: le temperature varieranno tra una minima del mattino compresa tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, e massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Situazione che, come detto, dovrebbe protrarsi anche per tutto il weekend.