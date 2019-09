Con la benedizione del vescovo inaugura la primaria paritaria Sant’Orsola

Sabato 14 settembre, ore 11, il vescovo mons. Gianni Ambrosio, alla presenza delle autorità cittadine, benedirà i locali in Via Campo della Fiera nei quali verrà aperta la scuola primaria paritaria Sant’Orsola, per bambini dai 5 agli 11 anni.

La nuova scuola elementare (che nasce con il sostegno della Banca di Piacenza) inizierà ufficialmente l’attività didattica lunedì 16 settembre, contemporaneamente alle altre scuole, e raccoglie il testimone dall’esperienza pedagogica dell’Istituto Orsoline.

“Presentiamo una proposta didattica innovativa e di eccellenza – le parole di Enrico Braghieri, presidente della Cooperativa Santa Giustina, ente gestore della scuola -, caratterizzata dal forte potenziamento dell’inglese nel percorso curriculare. Gli alunni della classe prima – continua – avranno la possibilità di apprendere l‘inglese come materia curriculare distribuita in 5 ore settimanali, mentre attualmente i programmi Ministeriali prevedono l’insegnamento della lingua straniera per 1 ora a settimana”.

“Il percorso – aggiunge la coordinatrice didattica Donatella Vignola – si completa con attività facoltative come doposcuola e laboratori offrendo una proposta educativa integrale nella quale la socializzazione con i compagni, i giochi, i laboratori creativi, lo sport e l’aiuto allo studio concorrono alla formazione del bambino nel solco della tradizione educativa cristiana”.

