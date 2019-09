Confapi Industria: welfare aziendale al centro di un seminario

È dedicato al “Welfare aziendale” il seminario gratuito organizzato da Confapi Industria Piacenza che si terrà lunedì 30 settembre alle ore 18 nella Sala Convegni dell’Associazione in Via del Commercio, 65/a – Piacenza.

L’incontro offrirà l’occasione per presentare la partnership tra Confapindustria Piacenza, Edenred ed Easy Welfare che prevede un’ampia gamma di fringe benefits: Ticket Restaurant – buono pasto, Ticket Compliments – buono acquisto per lo shopping, il carburante o la spesa al supermercato e una piattaforma flessibile, facile ed immediata che include numerosi servizi, da quelli a rimborso per la salute ai servizi ad acquisto diretto per lo shopping e per il tempo libero.

“Confapindustria Piacenza – spiega una nota – amplia così la gamma di servizi offerti grazie ad Edenred ed Easy Welfare per mettere il benessere organizzativo delle persone al primo posto: l’associazione ha scelto infatti di introdurre il Ticket Restaurant, il buono pasto più utilizzato e spendibile in Italia in 150mila locali convenzionati, e il Ticket Compliments, il buono per lo shopping, il carburante e la spesa, entrambi forniti da Edenred. La partnership prevede anche Easy Welfare, una piattaforma flessibile, facile ed immediata che include numerosi servizi da quelli a rimborso per la salute ai servizi ad acquisto diretto per lo shopping e per il tempo libero”.