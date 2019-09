Confindustria, ad ottobre un convegno su logistica e sostenibilità con il ministro De Micheli

Il prossimo 31 ottobre, Confindustria Piacenza organizza un convegno – dalle 9 alle 13 – all’interno di Villa Braghieri a Castel San Giovanni (Piacenza) dal titolo “Logistica e sostenibilità: miti da sfatare, trend ed evoluzioni”.

“Se è vero che il mondo produttivo si sta sempre più adeguando ai moderni processi di “datizzazione” e digitalizzazione – presenta l’incontro l’associazione degli industriali -, non ha perso di certo peso e importanza il trasferimento di prodotti e merci fisiche. Oggi più che mai la logistica riveste un ruolo strategico fondamentale nel quadro del tessuto industriale di un Paese come l’Italia, sia per la consistenza della sua manifattura sia per la sua posizione geografica che ne fa un ponte tra il sud e il nord dell’Europa”.

“La posizione baricentrica di Piacenza, che si trova in uno dei nodi delle direttrici nord-sud ed est-ovest, ha negli anni favorito l’attrazione di aziende ed investitori tanto da diventare uno dei poli logistici più importanti del Paese”.

L’incontro del prossimo 31 ottobre, a cui ha dato adesione anche il neo ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, ha l’obiettivo di “evidenziare l’importanza del settore e la sua attenzione ai temi della sostenibilità”.