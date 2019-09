Consorzio di Bonifica, completata la messa in sicurezza stradale a Credali e Faustina di Lugagnano

Sono tanti gli interventi del Consorzio di Bonifica di Piacenza in territorio montano, e tra quelli da poco terminati ci sono anche i lavori in località Credali e Faustina di Lugagnano.

“In territorio montano il presidio umano ha un ruolo chiave, oggi come non mai. In questo caso la segnalazione è partita da Adriano Fortinelli, agricoltore e tecnico di Coldiretti, che ha permesso di intervenire a prevenzione di una situazione di dissesto idrogeologico potenzialmente pericolosa” – commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

“La messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto, oltre alla salvaguardia delle produzioni agricole locali, produrrà una significativa ricaduta positiva sulla valorizzazione e lo sviluppo del territorio” prosegue Antonio Vincini, sindaco del comune di Lugagnano Val d’Arda.

“Dal sopralluogo tecnico – commentano dal Consorzio – era risultato evidente sia che l’attraversamento in località Faustina era completamente otturato da detriti sia che le acque piovane non regimate si stavano riversando sulla strada rendendo difficoltoso il passaggio degli automezzi. In aggiunta era emerso che il canale che corre in fregio alla strada per la località i Credali risultava particolarmente eroso e presentava numerosi cedimenti della sponda che interessavano anche la carreggiata”.

“Gli interventi realizzati – spiegano – sono consistiti nel rifacimento dell’attraversamento in località la Faustina mediante la sostituzione dei manufatti ammalorati, nel ripristino del manto stradale e nella sistemazione del canale tramite la realizzazione di salti di fondo in massi cementati per ridurre il deflusso dell’acqua e prevenire ulteriori fenomeni erosivi”.

Nelle due foto il tratto di strada messo in sicurezza dal Consorzio di Bonifica prima e dopo l’intervento