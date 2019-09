Coro Farnesiano, concluso il campus corale al via le iscrizioni ai corsi di propedeutica musicale

“Il teatro della voce”, questo il tema conduttore che ha caratterizzato quest’anno il Campus corale delle voci bianche del Coro Farnesiano.

Il campus si è svolto a Rapallo presso l’Istituto Emiliani dei Padri Somaschi all’inizio di settembre, prima della ripresa delle attività corali.

“Sotto la guida del Maestro Mario Pigazzini – spiegano dal Coro Farnesiano – i ragazzi hanno avuto occasione di trascorrere, in un luogo lontano da tutto ciò che è la normale quotidianità, una settimana immersi nella musica vivendo appieno, e con grande entusiasmo, l’esperienza del coro.

Hanno approfondito lo studio del corretto utilizzo della voce, dell’interpretazione musicale, studiato un nuovo repertorio, hanno sviluppato la propria musicalità e creatività e non meno importante hanno avuto l’opportunità di imparare a stare insieme, condividere e socializzare. Il Campus è anche il momento di ingresso effettivo nel Coro delle nuove leve; i più piccoli, seguiti personalmente dai coristi più grandi, vengono aiutati ad inserirsi e integrarsi nella vita del coro. Un’ esperienza questa dalla grande valenza educativa oltre che didattica e artistica che tutti dovrebbero almeno una volta nella vita sperimentare.

A conclusione dell’intensa settimana di prove – aggiungono – le Voci Bianche si sono esibite in Concerto nella Chiesa di San Francesco di fronte ad un pubblico attento ed entusiasta. Ancora una volta si è confermato quanto siano preziose queste giornate di studio grazie al grande lavoro del Maestro M. Pigazzini, che ormai da quasi 40 anni si dedica alla preparazione del Coro Farnesiano, non solo le voci Bianche, ma anche al Coro Giovanile e Coro Misto. Il coro di Voci Bianche, si rinnova molto velocemente: ogni anno la prima fila dei più piccoli allinea volti nuovi, e nonostante ciò, l’anima del coro non viene modificata dal passaggio di voci nuove, ma vive nel cambio delle generazioni. Alla base di tutto c’è anche la preparazione che i bambini hanno ricevuto nei corsi di propedeutica musicale prima dell’ingresso nelle Voci Bianche: corsi che, attraverso un percorso musicale teorizzato dal Maestro Roberto Goitre e sviluppato poi dal Maestro Mario Pigazzini, portano i bambini a leggere la musica con facilità fin da piccoli, affidando loro una competenza musicale che li accompagnerà tutta la vita”.

Per l’anno scolastico 2019/20 sono già aperte le iscrizioni ai corsi di propedeutica musicale rivolte ai bambini e ai corsi di alfabetizzazione musicale per gli adulti.

Corso per bambini di 5 anni che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenteranno l’ultimo anno della Scuola Materna – Il corso intende offrire ai bambini interessati l’opportunità di un’esperienza musicale maturata attraverso attività psicomotorie e ludiche. Il percorso educativo si articolerà nell’acquisizione di un codice di lettura musicale che permetterà la realizzazione di immagini sonore con la voce e con strumentini.

Il corso si terrà il giovedì dalle ore 16 alle ore 16 e 45.

Inizio corso: giovedì 17 ottobre

Corso per bambini nati nell’anno 2013 o comunque per bambini che nell’anno scolastico 2019/2020 frequenteranno la prima classe della Scuola Elementare – La finalità del corso è quella di portare i bambini alla padronanza degli elementi fondamentali del linguaggio musicale quali la conoscenza strutturale del ritmo e del suono attraverso il gioco, attività motorie e mentali, grafiche e vocali.

Il corso si terrà il lunedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 18

Data di inizio corso: giovedì 3 ottobre

Corso di lettura musicale per adulti e per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della musica e acquisire gli elementi fondamentali del metodo “Goitre”, la padronanza della lettura musicale e la consapevolezza tecnica adeguata per un corretto utilizzo della voce

Il corso si terrà al martedì dalle ore 20 e 30 alle 22

Inizio corso: martedì 15 ottobre

Tutti i corsi avranno luogo presso la sede del Coro Farnesiano in via Stradella, 43 a Piacenza.

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica: info@corofarnesiano.it , oppure telefonare a: 339-2238771/0523-338236 e visitare il sito: www.corofarnesiano.it