Sulle ambulanze della Croce Rossa arrivano nuove cinture per il trasporto in sicurezza dei bambini sulle barelle.

Tutto grazie a una raccolta fondi – lanciata dall’Area Sociale della CRI di Piacenza insieme ad alcuni soci – finalizzata all’acquisto del “Baby Fix”, presidio idoneo e certificato per il trasporto dei bambini sulle ambulanze, sia durante il servizio di emergenza che durante il servizio di trasporto. Nel pomeriggio di mercoledì la consegna nel piazzale della sede di viale Malta (nelle foto).

Foto 3 di 3





“A seguito di alcuni interventi in emergenza effettuati da equipaggi del nostro Comitato di Croce Rossa su pazienti pediatrici – spiegano -, si è evidenziata l’esigenza di dotare anche tutte le nostre ambulanze di dispositivi atti al trasporto sicuro in barella per tale tipologia di pazienti”.

Il primo kit, già presente sull’ambulanza di Roveleto di Cadeo, è stato acquistato dal volontario della Sede CRI di Cadeo Carlo Raggi, intervenuto su un gravissimo incidente lo scorso 1 aprile sul rettilineo alla Barabasca con sei feriti, fra cui due bambine. Proprio Raggi, dopo essersi consultato anche con i sanitari del 118 di Piacenza, decise di donare alcuni mesi fa un set di cinghie pediatriche alla sede CRI di Cadeo, ad oggi già diverse volte impiegato.

VIDEO

Altri due Baby Fix sono stati donati dai Volontari Area 2 CRI Piacenza per le sedi di Pianello e Piozzano. Successivamente l’Area 2 Socio-Assistenziale ha attivato una proficua raccolta fondi che ha permesso di acquistare altri nove presidi pediatrici. Importante in questo senso il supporto Confapindustria Piacenza, nella figura del Presidente Cristian Camisa, di diversi soci e del gruppo donne imprenditrici con le proprie ditte: T.A. (Donazione alla sede di Piacenza), Eurocoffee (Donazione per la sede CRi di Agazzano), Zeca Group (Donazione per la sede CRI di Bobbio), Vaportris (Donazione per la sede CRI di Borgonovo), Emiliana Conserve (Donazione a Sede CRI di Cadeo), Apid (Donazione per Sede CRI di Farini), Molì Srl (Donazione per la sede CRI di Piacenza), Studio Chiesa (Donazione per la sede CRI di Podenzano), Sid di Parma (Donazione per la Sede CRI di Ottone).

L’ultimo kit è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi promossa dal VicePresidente CRI Pilade Cortellazzi sulla propria pagina Facebook in occasione del compleanno: verrà donato alla Sede CRI di San Nicolò – Rottofreno, Comune in cui risiede.

“Non si tratta di un presidio fra quelli considerati obbligatori – sottolinea il presidente provinciale Cri Alessandro Guidotti, ma ci siamo resi conto di quanto sia utile quando si trasportano bambini molto piccoli. Abbiamo fornito tutte le undici sedi Croce Rossa della provincia, per un costo complessivo di 6.500 euro: per questo abbiamo chiesto aiuto a imprenditori e a tutti coloro che solitamente ci sono vicini, tutti hanno risposto con entusiasmo”.

“Come sempre quando Croce Rossa cerchiamo di essere presenti – aggiunge Cristian Camisa – è un modo per essere vicino alle associazioni meritevoli del territorio”.