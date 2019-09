Da Amazon una donazione per il Quarto Circolo Didattico di Piacenza

Nell’ambito del progetto “Viaggio in prima Classe”, Amazon ha effettuato una donazione a favore delle scuole primarie e dell’infanzia del Quarto Circolo Didattico di Piacenza.

L’iniziativa “Viaggio in prima Classe” ha coinvolto 180 bambini del Circolo: gli alunni di 5° elementare, in qualità di tutor, hanno accolto i ‘primini’ con un set di borsine contenenti materiale didattico e di cancelleria, donate dall’azienda tramite il comitato locale di Amazon nella Comunità.

Un gruppo di dipendenti del centro di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni, infatti, si è recato presso le classi coinvolte per consegnare gli articoli oggetto della donazione. “Siamo grati ad Amazon per la donazione ricevuta” ha commentato Simona Favari, dirigente IV circolo di Piacenza: “Anche quest’anno il progetto ‘Viaggio in prima Classe’ è stato un successo e i nuovi alunni si sono subito sentiti i benvenuti in classe”.

“Ogni anno – spiega l’azienza – Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella Comunità, l’azienda è stata in grado di prendere parte attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazioni meritevoli, tra le quali figurano case di accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative per minori, rifugi per animali abbandonati e enti per la ricerca e l’assistenza medica”.