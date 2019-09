Da Castelbosco a Londra, i prodotti in “merdacotta” sbarcano al Victoria & Albert Museum

Dal “Museo della Merda” al Victoria & Albert Museum di Londra.

Dallo scorso 18 maggio – e fino al prossimo 20 ottobre – le sale dell’importante museo dedicato alle arti applicate e alle arti minori stanno ospitando la mostra “Bigger than the plate”, pensata per “ampliare il campo d’indagine alle soluzioni offerte dal cibo in risposta alle sfide del futuro, attraverso il filtro della creatività e dell’arte”.

Tra le opere in esposizione presenti anche alcuni prodotti provenienti dal “Museo della Merda” di Castelbosco, in provincia di Piacenza.

Piatti, bicchieri, vasellame: sono i “pezzi pregiati” che dalla campagna piacentina hanno viaggiato fino a Londra e che fanno parte del progetto, lanciato nel 2015 dal fondatore del museo Gian Antonio Locatelli, “Merdacotta”.

Un materiale ottenuto, neanche a dirlo, a partire dal letame bovino e lavorato come fosse terracotta, per dare forma a una linea di vasi, mattonelle, ma anche stoviglie che “riaffermino i principi di riciclo e rinascita”.

“L’allestimento presenta progetti contemporanei e collaborazioni creative finalizzate allo sviluppo di alimenti alternativi, nonché innovazioni nel mondo dell’agricoltura, in un momento cruciale in cui il cibo e il nostro rapporto con esso sono argomenti di crescente interesse e dibattito globale – spiega il sito del “Museo della Merda” a proposito della mostra “Bigger than the plate -. “Merdacottta” è ovviamente una parte importante di questo contemporaneo processo di rinnovamento e invenzione. Gli innovativi vasi da fiori di “Merdacotta” – si legge ancora – sono disponibili presso il negozio del Victoria & Albert Museum”.

foto: www.museodellamerda.org