Dà in escandescenze fuori dalla banca, aggredisce i soccorritori di Croce Rossa

Aggrediti sanitari di Croce Rossa intervenuti su una chiamata al 118.

Erano da poco passate le 9 del mattino di lunedì 30 settembre quando clienti e personale di un istituto di credito in via Colombo, hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine per un uomo che era entrato in banca in evidente stato di alterazione.

L’uomo, un cinquantaduenne milanese, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti – giunti sul posto una gazzella dei carabinieri – stava prendendo a pugni il bancomat, urlando rabbiosamente.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Piacenza e l’uomo in stato di alterazione alcolica ha iniziato ad inveire contro l’equipaggio.

Ben presto, è passato dalle parole ai fatti, oltre a minacciare verbalmente i sanitari si è scagliato contro di loro prendendo per il collo un soccorritore.

Solo il tempestivo arrivo dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori; l’uomo è stato così riportato alla calma e fatto salire in ambulanza.

Nel tragitto, per essere trasportato in pronto soccorso, ha dato nuovamente in escandescenze. Non solo, in ospedale ha inveito contro il personale sanitario per poi tentato di fuggire dalla struttura. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a bloccarlo per condurlo in caserma.