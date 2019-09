Dal 2 settembre in pagamento le pensioni negli uffici postali del piacentino

Poste Italiane informa che in provincia di Piacenza le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2.

A tutti i pensionati che andranno a riscuotere il rateo, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno: “Dalle rilevazioni effettuate, infatti, – viene spiegato – è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata”.

Gli uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 nel Piacentino sono: Piacenza Centro (Via Sant’Antonino), Piacenza 3 (Via Colombo), Piacenza 5 (Via Carini), Piacenza 7 (Via Trivioli), Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda.

I titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della relativa carta, per i quali l’accredito della pensione sarà disponibile comunque dal giorno 2 settembre, hanno in ogni modo la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sui propri conti anche domenica 1 settembre, utilizzando uno dei 28 Atm Postamat dislocati sul territorio provinciale, fino a 600 euro al giorno.