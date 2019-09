Dal tetto per rubare nel negozio, ma l’allarme li mette in fuga

Furto sventato nella notte tra domenica e lunedì 23 settembre a Castel San Giovanni (Piacenza).

I ladri sono entrati in azione dopo l’una in un negozio di utensileria in via Boselli, facendo scattare l’allarme e la conseguente segnalazione alla centrale operativa dell’Ivri.

Sul posto sono così giunte due pattuglie dell’istituto di vigilanza, che hanno riscontrato la tentata effrazione da parte di tre malviventi.

I ladri sono stati intercettati dal sistema di videosorveglianza mentre tentavano di arrampicarsi con una scala sul tetto per introdursi dall’alto nell’esercizio commerciale.

Ma una volta scattato l’allarme e sopraggiunte sul posto le guardie giurate, i tre si sono dati alla fuga senza riuscire a sottrarre nulla. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.